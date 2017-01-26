В Чили число жертв масштабного лесного пожара возросло до шести (видео)

09:10, 26 января 2017
801
0

Во время гашения масштабного лесного пожара в Чили погибло шесть человек. Среди них четыре пожарных и двое полицейских.

Об этом сообщает ВВС.

К тушению лесных пожаров в Чили привлекли военных

Отмечается, что огонь охватил около 238 тысяч гектар земель и продолжает расти.

Как минимум 4 тыс. человек уже эвакуированы из зоны бедствия.

Ранее сообщалось, что в Чили прибыл самый большой пожарный самолет.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Май в Киеве стал одним из самых жарких за последние 137 лет Май в Киеве стал одним из самых жарких за последние 137 лет
Извержение вулкана Килауэа: на Гавайях проводят новую эвакуацию Извержение вулкана Килауэа: на Гавайях проводят новую эвакуацию
Можно лепить снеговиков: Россию в первый день лета завалило снегом (фото, видео) Можно лепить снеговиков: Россию в первый день лета завалило снегом (фото, видео)
На севере Китая бушует природный пожар На севере Китая бушует природный пожар
В Киеве завтра без осадков, температура до +22° В Киеве завтра без осадков, температура до +22°
В первый день лета в Украине похолодает (видеопрогноз) В первый день лета в Украине похолодает (видеопрогноз)
В Ривне установили охлаждающую водяную рамку В Ривне установили охлаждающую водяную рамку

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 24 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
91 %
748 мм
3.5 м/с
88 %
Лента новостей