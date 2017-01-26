В Чили число жертв масштабного лесного пожара возросло до шести (видео)

Во время гашения масштабного лесного пожара в Чили погибло шесть человек. Среди них четыре пожарных и двое полицейских.

Об этом сообщает ВВС

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Отмечается, что огонь охватил около 238 тысяч гектар земель и продолжает расти.

Как минимум 4 тыс. человек уже эвакуированы из зоны бедствия.

Ранее сообщалось, что в Чили прибыл самый большой пожарный самолет.