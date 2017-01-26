В Киеве сегодня облачно с прояснениями, днем до -7°

08:30, 26 января 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 26 января, в столице прогнозируют облачность с прояснениями, температура воздуха днем до -7°.

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до -11°. 

Ветер переменный, до 5.8 м/с.

Антициклон несет похолодание в Украину, ударят морозы до -20°

Сегодня солнце в столице взошло в 07:41, а зайдет в 16:39.

Как сообщал УНИАН, 26 января в Украине морозы, холоднее всего будет на севере.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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