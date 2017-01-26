В Украине сегодня морозы, на севере днем до -13°

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 26 января, в Украине значительно похолодает. Холоднее всего днем будет на севере – до -13°.

В Киеве сегодня облачно с прояснениями, днем -7°. Ветер северный и северо-западный, до 5.8 м/с.

Во Львове 26 января без осадков, днем -7°. Ветер переменный, легкий.

В Луцке сегодня небольшая облачность. Температура воздуха днем -5°. Ветер переменный, до 3.0 м/с.

В Виннице в четверг облачно с прояснениями. Температура днем до -10°. Ветер северный и северо-западный, слабый.

Одесситам сегодня обещают переменную облачность. Температура днем -4°, ветер северный, до 7.6 м/с.

В Харькове 26 января ясно, температура днем -11°. Ветер северный и северо-западный, умеренный.

Прогноз на 26 января / УНИАН

В Днепре сегодня прогнозируют облачность с прояснениями. Температура днем -9°. Ветер северный, свежий.

В Симферополе также облачно с прояснениями. Температура днем -6°. Ветер северный, до 5.4 м/с.

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Жителям Мариуполя обещают ясную погоду, температура днем -4°. Ветер северный и северо-западный, до 7.1 м/с.

В Краматорске сегодня пасмурно, температура днем -8°, ветер северный и северо-западный, умеренный.

В Северодонецке в четверг снег, пасмурно. Температура днем -7°. Ветер северный и северо-западный, до 6.2 м/с.

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