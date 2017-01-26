В Италии завершена спасательная операция в отеле, накрытом лавиной: погибли 29 человек

Количество погибших в результате схода лавины на отель Rigopiano в горном регионе Абруццо в Италии возросло до 29 человек.

Иллюстрация / Vigili del Fuoco/Handout via REUTERS

Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на итальянский телеканал Rai News 24.

Спасательная операция на месте трагедии завершена. Еще утром в среду, 25 января, спасатели искали тела пятерых человек, которые считались пропавшими без вести. Они найдены.

Читайте также Из-под обломков отеля Rigopiano, разрушенного снежной лавиной, вытащили трех живых щенков

Прокуратура ведет следствие по факту происшествия. В частности, выясняется, насколько оперативно была отправлена помощь после полученного сигнала о бедствии.

Как сообщал УНИАН ранее, 18 января снежная лавина сошла на отель в провинции Пескара региона Абруццо. Лавина образовалась после нескольких землетрясений. На момент ее восхождения в отеле, расположенном на горе Гран Сассо, находилось около 30 человек.

Отмечалось, что спасти пока удалось лишь девятерых туристов.

В МИД сообщали, что украинцев среди тех, кто попал под лавину, не было, а также рекомендовали не посещать центральные районы Италии, где произошло землетрясение, за сохранение опасности последующих подземных толчков.