В Чили прибыл самый большой пожарный самолет (фото)

00:41, 26 января 2017
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Гигантский самолет, оборудованный для борьбы с крупными пожарами, прибыл из США в Чили, где продолжают бушевать самые сильные природные пожары в истории этой страны.

REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает Би-Би-Си.

Самолет, созданный на базе Boeing 747, способен нести на своем борту в 22 раза больше воды, чем другие пожарные самолеты.

В Аргентине продолжают бушевать масштабные лесные пожары (видео)

REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Чили фактически находится в условиях чрезвычайного положения в связи большим количеством лесных пожаров, бушующих на территории страны.

По приблизительным данным, сейчас насчитывается около 85 крупных очагов. Сожжено уже около двух тысяч квадратных километров площади.

В Чили вспыхнул крупный лесной пожар

REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Свою помощь в Чили уже направили Мексика, Перу и Франция.

Ранее УНИАН сообщал, что на значительной части территории Чили к югу от столицы страны Сантьяго объявлено чрезвычайное положение. 1200 военнослужащих и 500 пожарных в Чили ведут борьбу с охватившими страну многочисленными лесными пожарами.

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