В Чили прибыл самый большой пожарный самолет (фото)
Гигантский самолет, оборудованный для борьбы с крупными пожарами, прибыл из США в Чили, где продолжают бушевать самые сильные природные пожары в истории этой страны.
Об этом сообщает Би-Би-Си.
Самолет, созданный на базе Boeing 747, способен нести на своем борту в 22 раза больше воды, чем другие пожарные самолеты.
В Аргентине продолжают бушевать масштабные лесные пожары (видео)
Чили фактически находится в условиях чрезвычайного положения в связи большим количеством лесных пожаров, бушующих на территории страны.
По приблизительным данным, сейчас насчитывается около 85 крупных очагов. Сожжено уже около двух тысяч квадратных километров площади.
В Чили вспыхнул крупный лесной пожар
Свою помощь в Чили уже направили Мексика, Перу и Франция.
Ранее УНИАН сообщал, что на значительной части территории Чили к югу от столицы страны Сантьяго объявлено чрезвычайное положение. 1200 военнослужащих и 500 пожарных в Чили ведут борьбу с охватившими страну многочисленными лесными пожарами.
Погода в Украине
-
Винница+27°... +14°
-
Днепр+23°... +11°
-
Донецк+21°... +8°
-
Житомир+27°... +15°
-
Запорожье+24°... +12°
-
Ивано-Франковск+29°... +15°
-
Киев+26°... +14°
-
Кировоград+26°... +11°
-
Луганск+21°... +10°
-
Луцк+28°... +15°
-
Львов+26°... +16°
-
Николаев+25°... +12°
-
Одесса+22°... +13°
-
Полтава+23°... +13°
-
Ровно+29°... +15°
-
Симферополь+23°... +6°
-
Сумы+23°... +12°
-
Тернополь+26°... +15°
-
Харьков+22°... +12°
-
Херсон+25°... +12°
-
Хмельницкий+28°... +15°
-
Черкассы+25°... +14°
-
Чернигов+26°... +12°
-
Черновцы+27°... +17°