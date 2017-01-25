Turkish Airlines отменила 327 рейсов в Стамбуле из-за снегопада
Турецкая авиакомпания Turkish Airlines отменила 327 внутренних и международных рейсов в аэропортах Стамбула в четверг, 26 января, и в пятницу, 27 января.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте авиаперевозчика.
Причиной такого решения послужил сильный снегопад, который ожидается в регионе в ближайшие дни.
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Авиакомпания призвала всех своих пассажиров проверить статус рейсов, на которые у них куплены билеты.
В частности, были отменены рейсы TK0455 "Стамбул (аэропорт имени Сабихии Гекчен) - Борисполь" и TK0456 "Борисполь - Стамбул".
Также об отмене рейсов из Стамбула и в турецкий город объявили другие компании, в том числе Pegasus.
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