В Италии число жертв в результате схода лавины возросло до 24 человек

16:36, 25 января 2017
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В Италии число жертв в результате схождения лавины на отель Rigopiano возросло до 24 человек.

Об этом сообщает RaiNews24.

Издание отмечает, что 5 человек все еще числятся пропавшими без вести.

В сети появилось видео спасения женщины и ребенка из накрытого лавиной отеля в Италии

Как сообщал УНИАН ранее, 18 января снежная лавина сошла на отель в провинции Пескара региона Абруццо. Лавина образовалась после нескольких землетрясений. На момент ее восхождения в отеле, расположенном на горе Гран Сассо, находились около 30 человек.

Отмечалось, что спасти пока удалось лишь девятерых туристов.

В МИД сообщали, что украинцев среди тех, кто попал под лавину, не было, а также рекомендовали не посещать центральные районы Италии, где произошло землетрясение, из-за сохранения опасности последующих подземных толчков.

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