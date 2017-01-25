Одесскому побережью грозит оползень (видео)

Застройка морского побережья в Одессе грозит обрушениями грунта.

Одесскому побережью грозит оползень / Скриншот

Так как зачастую застройщики хотят "выжать" из строительства по максимуму, на склонах появляются высотки в 30 этажей, не предназначенные для этих мест, передает Одесская жизнь.

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Так, на склоне под очередным новостроем в районе бывшего санатория появились весьма настораживающие подвижки грунта.

Это вызывает серьезные опасения, ведь может грозить оползнем и даже разрушением многоэтажного дома.

Ранее УНИАН сообщал, что в Черноморске на Одесщине целая улица сползает в пропасть. Жители нескольких домов спешно вывозили вещи, потому что оставаться там было опасно для жизни.