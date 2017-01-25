В Киеве завтра облачно с прояснениями, днем до -8°
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 26 января, в столице прогнозируют облачность с прояснениями, температура воздуха днем до -8°.
К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до -15°.
Ветер северо-западный и северный, до 5.5 м/с.
Антициклон несет похолодание в Украину, ударят морозы до -20°
Завтра солнце в столице взойдет в 07:41, а зайдет в 16:39.
Как сообщал УНИАН, 26 января в Украину снова ворвутся морозы.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +14°
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Днепр+23°... +11°
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Донецк+21°... +8°
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Житомир+27°... +15°
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Запорожье+24°... +12°
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Ивано-Франковск+29°... +15°
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Киев+26°... +14°
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Кировоград+26°... +11°
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Луганск+21°... +10°
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Луцк+28°... +15°
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Львов+26°... +16°
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Николаев+25°... +12°
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Одесса+22°... +13°
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Полтава+23°... +13°
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Ровно+29°... +15°
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Симферополь+23°... +6°
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Сумы+23°... +12°
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Тернополь+26°... +15°
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Харьков+22°... +12°
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Херсон+25°... +12°
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Хмельницкий+28°... +15°
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Черкассы+25°... +14°
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Чернигов+26°... +12°
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Черновцы+27°... +17°
Виргиния, США
+ 24 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +24 °
Влажность: 91 %
Давление: 748 мм
Ветер: 3.5 м/с
Вероятность осадков: 88 %
Восход: 05:45
Закат 20:29
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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