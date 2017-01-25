В Киеве завтра облачно с прояснениями, днем до -8°

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 26 января, в столице прогнозируют облачность с прояснениями, температура воздуха днем до -8°.

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до -15°.

Ветер северо-западный и северный, до 5.5 м/с.

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Завтра солнце в столице взойдет в 07:41, а зайдет в 16:39.

Как сообщал УНИАН, 26 января в Украину снова ворвутся морозы.

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