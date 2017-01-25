В Украине завтра снова ударят морозы, на востоке ночью до -22°

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 26 января, в Украине значительно похолодает. Холоднее всего будет на востоке – ночью до -22°.

В Киеве завтра облачно с прояснениями, ночью -12°, днем -8°. Ветер северный и северо-западный, до 5.5 м/с.

Во Львове 26 января без осадков, ночью -17°, днем -7°. Ветер переменный, легкий.

В Луцке завтра небольшая облачность. Температура воздуха ночью -15°, днем -8°. Ветер переменный, до 3.0 м/с.

В Виннице в четверг облачно с прояснениями. Температура ночью -19°, днем -10°. Ветер северный, слабый.

Одесситам на завтра обещают переменную облачность. Температура ночью -11°, днем -4°, ветер северный, до 7.6 м/с.

В Харькове 26 января небольшая облачность, температура ночью -18°, днем -11°. Ветер северный, умеренный.

В Днепре завтра прогнозируют облачность с прояснениями. Температура ночью -19°, днем -10°. Ветер северный, свежий.

В Симферополе также облачно с прояснениями. Температура ночью -2°, днем +4°. Ветер северный, до 4.9 м/с.

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Жителям Мариуполя обещают ясную погоду, температура ночью -14°, днем -4°. Ветер северный и северо-западный, до 7.0 м/с.

В Краматорске завтра облачно с прояснениями, температура ночью -20°, днем -8°, ветер северный, умеренный.

В Северодонецке завтра также облачно с прояснениями. Температура ночью -21°, днем -7°. Ветер северный, до 5.6 м/с.

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