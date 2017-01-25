В Украине завтра снова ударят морозы, на востоке ночью до -22°
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 26 января, в Украине значительно похолодает. Холоднее всего будет на востоке – ночью до -22°.
В Киеве завтра облачно с прояснениями, ночью -12°, днем -8°. Ветер северный и северо-западный, до 5.5 м/с.
Во Львове 26 января без осадков, ночью -17°, днем -7°. Ветер переменный, легкий.
В Луцке завтра небольшая облачность. Температура воздуха ночью -15°, днем -8°. Ветер переменный, до 3.0 м/с.
В Виннице в четверг облачно с прояснениями. Температура ночью -19°, днем -10°. Ветер северный, слабый.
Одесситам на завтра обещают переменную облачность. Температура ночью -11°, днем -4°, ветер северный, до 7.6 м/с.
В Харькове 26 января небольшая облачность, температура ночью -18°, днем -11°. Ветер северный, умеренный.
В Днепре завтра прогнозируют облачность с прояснениями. Температура ночью -19°, днем -10°. Ветер северный, свежий.
В Симферополе также облачно с прояснениями. Температура ночью -2°, днем +4°. Ветер северный, до 4.9 м/с.
Антициклон несет похолодание в Украину, ударят морозы до -20°
Жителям Мариуполя обещают ясную погоду, температура ночью -14°, днем -4°. Ветер северный и северо-западный, до 7.0 м/с.
В Краматорске завтра облачно с прояснениями, температура ночью -20°, днем -8°, ветер северный, умеренный.
В Северодонецке завтра также облачно с прояснениями. Температура ночью -21°, днем -7°. Ветер северный, до 5.6 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +14°
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Днепр+23°... +11°
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Донецк+21°... +8°
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Житомир+27°... +15°
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Запорожье+24°... +12°
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Ивано-Франковск+29°... +15°
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Киев+26°... +14°
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Кировоград+26°... +11°
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Луганск+21°... +10°
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Луцк+28°... +15°
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Львов+26°... +16°
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Николаев+25°... +12°
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Одесса+22°... +13°
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Полтава+23°... +13°
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Ровно+29°... +15°
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Симферополь+23°... +6°
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Сумы+23°... +12°
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Тернополь+26°... +15°
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Харьков+22°... +12°
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Херсон+25°... +12°
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Хмельницкий+28°... +15°
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Черкассы+25°... +14°
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Чернигов+26°... +12°
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Черновцы+27°... +17°