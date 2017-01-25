Снегопад в Москве: тракторы не чистят дороги, но "отчитываются об уборке" (видео)

14:24, 25 января 2017
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Из-за метели в столице РФ отменили десятки авиарейсов, а на дорогах образовались 8-балльные пробки.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Так, жители одного из районов Москвы зафиксировали, что тракторы на самом деле не убирают, потому ездят без специальных щеток для сметания снега. Поскольку снегоуборочная техника оборудована навигаторами, ее все равно заставляют ездить по улицам, чтобы потом отчитаться об уборке. 

По сообщениям СМИ, снегопад и гололед спровоцировали более 800 аварий.

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