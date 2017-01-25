Антициклон несет похолодание в Украину, ударят морозы до -20°

14:06, 25 января 2017
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Похолодание больше всего затронет северо-восточную часть Украины, там температура воздуха достигнет ночью -12-18, днем -10-14, а в четверг, 26 января, вечером уже до-14-20 градусов.

Завтра в Украину вернутся сильные морозы / Фото УНИАН
Завтра в Украину вернутся сильные морозы / Фото УНИАН

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в ближайшую ночь похолодание начнется с -7-12, а в течение дня и до вечера будет дальше снижаться и составит к вечеру 26 января -10-15 градусов.

В Украину возвращается снег, северные области заденет циклон

Кроме того, будет дуть северо-западный и северный ветер, местами даже до штормовых порывов.

"Сегодня еще в Украине будет снежить, завтра антициклон выметет снег, а заметет морозы", - прогнозирует синоптик.

В Киеве в ближайшую ночь и завтра днем температура воздуха будет примерно одинаковой, -8-12 градусов. А вечером в Киеве похолодает до -10-14 градусов.

"27 января холодная погода удержится. Но уже днем в пятницу в западной части и 28 января морозы постепенно отступят", - сообщила Диденко.

По данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украину снова станет холоднее. В некоторых регионах в четверг ночью температура опустится до -25°.

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