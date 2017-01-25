Антициклон несет похолодание в Украину, ударят морозы до -20°
Похолодание больше всего затронет северо-восточную часть Украины, там температура воздуха достигнет ночью -12-18, днем -10-14, а в четверг, 26 января, вечером уже до-14-20 градусов.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, в ближайшую ночь похолодание начнется с -7-12, а в течение дня и до вечера будет дальше снижаться и составит к вечеру 26 января -10-15 градусов.
В Украину возвращается снег, северные области заденет циклон
Кроме того, будет дуть северо-западный и северный ветер, местами даже до штормовых порывов.
"Сегодня еще в Украине будет снежить, завтра антициклон выметет снег, а заметет морозы", - прогнозирует синоптик.
В Киеве в ближайшую ночь и завтра днем температура воздуха будет примерно одинаковой, -8-12 градусов. А вечером в Киеве похолодает до -10-14 градусов.
"27 января холодная погода удержится. Но уже днем в пятницу в западной части и 28 января морозы постепенно отступят", - сообщила Диденко.
По данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украину снова станет холоднее. В некоторых регионах в четверг ночью температура опустится до -25°.
Погода в Украине
-
Винница+27°... +14°
-
Днепр+23°... +11°
-
Донецк+21°... +8°
-
Житомир+27°... +15°
-
Запорожье+24°... +12°
-
Ивано-Франковск+29°... +15°
-
Киев+26°... +14°
-
Кировоград+26°... +11°
-
Луганск+21°... +10°
-
Луцк+28°... +15°
-
Львов+26°... +16°
-
Николаев+25°... +12°
-
Одесса+22°... +13°
-
Полтава+23°... +13°
-
Ровно+29°... +15°
-
Симферополь+23°... +6°
-
Сумы+23°... +12°
-
Тернополь+26°... +15°
-
Харьков+22°... +12°
-
Херсон+25°... +12°
-
Хмельницкий+28°... +15°
-
Черкассы+25°... +14°
-
Чернигов+26°... +12°
-
Черновцы+27°... +17°