У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,1

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло во вторник, 24 января, у берегов тихоокеанского государства Вануату.

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Читайте также Вблизи Соломоновых островов произошло мощное землетрясение

Эпицентр подземных толчков располагался в 45 км от города Исангел. Очаг сейсмического события залегал на глубине 239.7 км.

В то же время сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее сообщалось, что в Папуа - Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 8,0.