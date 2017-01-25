У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,1

12:46, 25 января 2017
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Землетрясение магнитудой 5,1 произошло во вторник, 24 января, у берегов тихоокеанского государства Вануату.

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Вблизи Соломоновых островов произошло мощное землетрясение

Эпицентр подземных толчков располагался в 45 км от города Исангел. Очаг сейсмического события залегал на глубине 239.7 км. 

В то же время сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее сообщалось, что в Папуа - Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 8,0.

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