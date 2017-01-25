На автодорогах Украины сегодня снег, завтра на востоке до -14°
На популярных украинских маршрутах сегодня пройдет снег, на востоке температура завтра опустится до -14°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня снег, температура до +3°. Завтра на этом маршруте без осадков, температура -10°...-3°.
На трассе Киев - Ужгород снег, температура в дороге -3°... 0°. В четверг на этом маршруте без осадков, температура -11°…-2°.
Погода на неделю: в Украине похолодает, в четверг на востоке ударит 25-градусный мороз (карта)
На трассе Киев - Харьков сегодня также снегопад. Температура в дороге -1°. Завтра по этому маршруту облачно с прояснениями, температура -14°... -10°.
На Мариупольском направлении снег, температура -1°...+1°. Завтра по этому маршруту без осадков, температура -13°...-4°.
На дороге Киев - Черновцы сегодня также снегопад. Температура в дороге -1°…0°. В четверг на этом маршруте без осадков, температура -11°...-6°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+27°... +14°
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Днепр+23°... +11°
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Донецк+21°... +8°
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Житомир+27°... +15°
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Запорожье+24°... +12°
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Ивано-Франковск+29°... +15°
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Киев+26°... +14°
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Кировоград+26°... +11°
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Луганск+21°... +10°
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Луцк+28°... +15°
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Львов+26°... +16°
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Николаев+25°... +12°
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Одесса+22°... +13°
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Полтава+23°... +13°
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Ровно+29°... +15°
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Симферополь+23°... +6°
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Сумы+23°... +12°
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Тернополь+26°... +15°
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Харьков+22°... +12°
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Херсон+25°... +12°
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Хмельницкий+28°... +15°
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Черкассы+25°... +14°
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Чернигов+26°... +12°
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Черновцы+27°... +17°