На автодорогах Украины сегодня снег, завтра на востоке до -14°

На популярных украинских маршрутах сегодня пройдет снег, на востоке температура завтра опустится до -14°.

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня снег, температура до +3°. Завтра на этом маршруте без осадков, температура -10°...-3°.

На трассе Киев - Ужгород снег, температура в дороге -3°... 0°. В четверг на этом маршруте без осадков, температура -11°…-2°.

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На трассе Киев - Харьков сегодня также снегопад. Температура в дороге -1°. Завтра по этому маршруту облачно с прояснениями, температура -14°... -10°.

На Мариупольском направлении снег, температура -1°...+1°. Завтра по этому маршруту без осадков, температура -13°...-4°.

На дороге Киев - Черновцы сегодня также снегопад. Температура в дороге -1°…0°. В четверг на этом маршруте без осадков, температура -11°...-6°.

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