На автодорогах Украины сегодня снег, завтра на востоке до -14°

13:00, 25 января 2017
1771
0

На популярных украинских маршрутах сегодня пройдет снег, на востоке температура завтра опустится до -14°.

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня снег, температура до +3°. Завтра на этом маршруте без осадков, температура -10°...-3°.

На трассе Киев - Ужгород снег, температура в дороге -3°... 0°. В четверг на этом маршруте без осадков, температура -11°…-2°.

Погода на неделю: в Украине похолодает, в четверг на востоке ударит 25-градусный мороз (карта)

На трассе Киев - Харьков сегодня также снегопад. Температура в дороге -1°.  Завтра по этому маршруту облачно с прояснениями, температура -14°... -10°.

На Мариупольском направлении снег, температура -1°...+1°. Завтра по этому маршруту без осадков, температура -13°...-4°.

На дороге Киев - Черновцы сегодня также  снегопад. Температура в дороге -1°…0°. В четверг на этом маршруте без осадков, температура -11°...-6°.

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Май в Киеве стал одним из самых жарких за последние 137 лет Май в Киеве стал одним из самых жарких за последние 137 лет
Извержение вулкана Килауэа: на Гавайях проводят новую эвакуацию Извержение вулкана Килауэа: на Гавайях проводят новую эвакуацию
В Мексике объявили чрезвычайное положение из-за жары В Мексике объявили чрезвычайное положение из-за жары
Швейцария пострадала от сильного дождя и града Швейцария пострадала от сильного дождя и града
На севере Китая бушует природный пожар На севере Китая бушует природный пожар
В Киеве завтра без осадков, температура до +22° В Киеве завтра без осадков, температура до +22°
В Ривне установили охлаждающую водяную рамку В Ривне установили охлаждающую водяную рамку

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 24 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
91 %
748 мм
3.5 м/с
88 %
Лента новостей