Полет сквозь северное сияние: фотограф запечатлел небесные огни с высоты 10 километров (видео)

11:10, 25 января 2017
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Северное сияние сняли с борта самолета, летящего в 10 километрах над землей.

Северное сияние засняли с высоты 10 километров / gazeta.ru
Северное сияние засняли с высоты 10 километров / gazeta.ru

Фотограф Арье Ниренберг заснял северное сияние с борта самолета. Во время перелета из Нью-Йорка в Рейкьявик 31 декабря он установил камеру на штатив и снял захватывающее видео. Оно опубликовано на канале фотографа в YouTube.

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