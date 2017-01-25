Полет сквозь северное сияние: фотограф запечатлел небесные огни с высоты 10 километров (видео)

Северное сияние сняли с борта самолета, летящего в 10 километрах над землей.

Северное сияние засняли с высоты 10 километров / gazeta.ru

Фотограф Арье Ниренберг заснял северное сияние с борта самолета. Во время перелета из Нью-Йорка в Рейкьявик 31 декабря он установил камеру на штатив и снял захватывающее видео. Оно опубликовано на канале фотографа в YouTube.