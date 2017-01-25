Резкая смена погоды в Киеве: после внезапной метели в небе засияло солнце (видео)

В Киеве сегодня произошла резкая смена погоды – сперва на улицах столицы поднялся сильный ветер, с неба посыпалась ледяная крупа, а видимость снизилась практически до нуля. После этого на небе появилось солнце.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Синоптики говорят, что к обеду небо в столичном регионе прояснится, а уже к вечеру ударит мороз. Похолодание до 25 градусов мороза прогнозируют ночью по всей Украине.

Ранее сообщалось, что киевлян предупреждают о сильном ветре и гололедице.