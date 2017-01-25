В Италии число жертв в результате схода лавины возросло до 21 человека

Ночью спасатели достали из-под снега тела трех человек.

Отель в Италии, который пострадал в результате лавины / Vigili del Fuoco/Handout via REUTERS

В Италии число жертв в результате схождения лавины на отель Rigopiano возросло до 21 человека, передает RaiNews24.

Издание отмечает, что ночью спасатели извлекли из-под завалов еще три тела погибших.

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Вчера стало известно, что жертвами снежной стихии уже официально стало 14 человек. Спасти пока удалось лишь девятерых туристов. Судьба еще 15 до сих пор неизвестна. Надежду найти еще хоть кого-то живым чрезвычайники не теряют.

Как сообщал УНИАН ранее, 18 января снежная лавина сошла на отель в провинции Пескара региона Абруццо. Лавина образовалась после нескольких землетрясений. На момент ее восхождения в отеле, расположенном на горе Гран Сассо, находились около 30 человек.

В МИД сообщали, что украинцев среди тех, кто попал под лавину, не было, а также рекомендовали не посещать центральные районы Италии, где произошло землетрясение, из-за сохранения опасности последующих подземных толчков.

Позже спасатели сообщили, что число погибших в результате схода лавины на отель Rigopiano в горах в Италии достигло шести человек.