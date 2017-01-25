Киевлян предупреждают о сильном ветре и гололедице
В Киеве и области в ближайшие часы 25 января, и до конца суток порывы ветра 15-20 м/с.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Погода на неделю: в Украине похолодает, в четверг на востоке ударит 25-градусный мороз (карта)
Отмечается, что на дорогах местами гололедица.
Ранее сообщалось, что в Украине сегодня пройдет снег, на юге днем до +2°.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +14°
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Днепр+23°... +11°
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Донецк+21°... +8°
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Житомир+27°... +15°
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Запорожье+24°... +12°
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Киев+26°... +14°
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Кировоград+26°... +11°
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Луганск+21°... +10°
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Луцк+28°... +15°
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Львов+26°... +16°
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Николаев+25°... +12°
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Одесса+22°... +13°
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Полтава+23°... +13°
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Ровно+29°... +15°
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Симферополь+23°... +6°
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Сумы+23°... +12°
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Тернополь+26°... +15°
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Харьков+22°... +12°
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Херсон+25°... +12°
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Виргиния, США
+ 24 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +24 °
Влажность: 91 %
Давление: 748 мм
Ветер: 3.5 м/с
Вероятность осадков: 88 %
Восход: 05:45
Закат 20:29
Видимость: 16 км
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