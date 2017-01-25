Киевлян предупреждают о сильном ветре и гололедице

09:58, 25 января 2017
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В Киеве и области в ближайшие часы 25 января, и до конца суток порывы ветра 15-20 м/с.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Погода на неделю: в Украине похолодает, в четверг на востоке ударит 25-градусный мороз (карта)

Отмечается, что на дорогах местами гололедица.

Ранее сообщалось, что в Украине сегодня пройдет снег, на юге днем до +2°.

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