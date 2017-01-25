В Малайзии из-за наводнений эвакуированы более 10 тысяч человек

Свыше 10 тысяч человек эвакуированы в Малайзии из-за сильных наводнений, причиной которых стали непрекращающиеся уже несколько суток проливные дожди.

Наиболее серьезная ситуация складывается на востоке и северо-востоке королевства, передает ТАСС.

Как сообщил журналистам руководитель Комитета по охране здоровья и окружающей среды штата Джохор Аюб Рахман, более 8,2 тыс. местных жителей были вынуждены покинуть свои дома в связи с усиливающейся стихией.

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По его словам, были развернуты несколько десятков центров по приему беженцев. Вместе с тем из-за наводнений многие дороги блокированы, и спасателям пока не удается добраться до ряда населенных пунктов.

На северо-востоке Малайзии, в штате Келантан, около 3,4 тысячи жителей такжепокинули свои дома из-за стихии. От наводнений, отмечает сегодня газета "Стар", пострадали также штаты Селангор, Перак, Малакка, Сабах, Саравак, Паханг и Негри-Сембилан.

Восточные районы Малайзии в конце 2014 года пережили сильнейшие за полвека наводнения. Тогда стихия унесла жизни 10 человек, сотни тысяч вынуждены были покинуть свои дома, экономический ущерб превысил 800 млн долл.