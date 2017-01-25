В Киеве сегодня снег, днем до -1°

08:30, 25 января 2017
942
0

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 25 января, в столице утром прогнозируют снег, после ожидается облачность с прояснениями, температура воздуха днем до -1°.

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до -9°.

Ветер переменный, до 7.3 м/с.

Погода на неделю: в Украине похолодает, в четверг на востоке ударит 25-градусный мороз (карта)

Сегодня солнце в столице взошло в 07:43, а зайдет в 16:38.

Как сообщал УНИАН, 25 января на большей части территории Украины ожидается снег.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Мексике объявили чрезвычайное положение из-за жары В Мексике объявили чрезвычайное положение из-за жары
Швейцария пострадала от сильного дождя и града Швейцария пострадала от сильного дождя и града
Погода на выходные: в Украине пройдут дожди с грозами (карта) Погода на выходные: в Украине пройдут дожди с грозами (карта)
На севере Китая бушует природный пожар На севере Китая бушует природный пожар
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
В Киеве завтра без осадков, температура до +22° В Киеве завтра без осадков, температура до +22°
В Ривне установили охлаждающую водяную рамку В Ривне установили охлаждающую водяную рамку

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 24 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
91 %
748 мм
3.5 м/с
88 %
Лента новостей