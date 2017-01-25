В Украине сегодня пройдет снег, на юге днем до +2°
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 25 января, в Украине практически во всех областях пройдет снег. Днем теплее всего будет на юге - до +2°.
В Киеве сегодня переменая облачность, днем -1°. Ветер западный и северный, до 7.1 м/с.
Во Львове 25 января снег, днем 0°. Ветер переменный, слабый.
В Луцке сегодня облачно с прояснениями, снег. Температура воздуха днем +1°. Ветер северо-западный и северо-восточный, до 5.0 м/с.
В Виннице в среду снег, облачно с прояснениями. Температура днем -1°. Ветер северо-западный и северный, умеренный.
Одесситам сегодня обещают снег. Температура днем +1°, ветер северо-западный и северный, до 8.9 м/с.
В Харькове 25 января ожидается снег, температура днем -2°. Ветер переменный, свежий.
В Днепре сегодня облачно с прояснениями, снег. Температура днем -1°. Ветер переменный, свежий.
Погода на неделю: в Украине похолодает, в четверг на востоке ударит 25-градусный мороз (карта)
В Симферополе в среду пасмурно, снег. Температура днем -2°. Ветер переменный, до 2.6 м/с.
Жителям Мариуполя обещают облачность, температура днем +1°. Ветер западный и северо-западный, до 6.4 м/с.
В Краматорске ожидается сильный снегопад, температура днем -1°, ветер переменный, слабый.
В Северодонецке сегодня также снег, пасмурно. Температура днем -1°. Ветер западный, до 5.4 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +14°
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Днепр+23°... +11°
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Донецк+21°... +8°
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Житомир+27°... +15°
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Запорожье+24°... +12°
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Ивано-Франковск+29°... +15°
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Киев+26°... +14°
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Кировоград+26°... +11°
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Луганск+21°... +10°
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Луцк+28°... +15°
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Львов+26°... +16°
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Николаев+25°... +12°
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Одесса+22°... +13°
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Полтава+23°... +13°
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Ровно+29°... +15°
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Симферополь+23°... +6°
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Сумы+23°... +12°
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Тернополь+26°... +15°
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Харьков+22°... +12°
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Херсон+25°... +12°
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Хмельницкий+28°... +15°
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Черкассы+25°... +14°
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Чернигов+26°... +12°
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Черновцы+27°... +17°