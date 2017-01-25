В Украине сегодня пройдет снег, на юге днем до +2°

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 25 января, в Украине практически во всех областях пройдет снег. Днем теплее всего будет на юге - до +2°.

В Киеве сегодня переменая облачность, днем -1°. Ветер западный и северный, до 7.1 м/с.

Во Львове 25 января снег, днем 0°. Ветер переменный, слабый.

В Луцке сегодня облачно с прояснениями, снег. Температура воздуха днем +1°. Ветер северо-западный и северо-восточный, до 5.0 м/с.

В Виннице в среду снег, облачно с прояснениями. Температура днем -1°. Ветер северо-западный и северный, умеренный.

Одесситам сегодня обещают снег. Температура днем +1°, ветер северо-западный и северный, до 8.9 м/с.

В Харькове 25 января ожидается снег, температура днем -2°. Ветер переменный, свежий.

В Днепре сегодня облачно с прояснениями, снег. Температура днем -1°. Ветер переменный, свежий.

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В Симферополе в среду пасмурно, снег. Температура днем -2°. Ветер переменный, до 2.6 м/с.

Жителям Мариуполя обещают облачность, температура днем +1°. Ветер западный и северо-западный, до 6.4 м/с.

В Краматорске ожидается сильный снегопад, температура днем -1°, ветер переменный, слабый.

В Северодонецке сегодня также снег, пасмурно. Температура днем -1°. Ветер западный, до 5.4 м/с.

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