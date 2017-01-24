В Киеве завтра снег, днем до -1°

19:00, 24 января 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 25 января, в столице пойдет снег, также прогнозируют облачность с прояснениями, температура воздуха днем до -1°.

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до -9°. 

Ветер западный и северный, до 7.3 м/с.

В Японии армия расчищает дороги от снега

Завтра солнце в столице взойдет в 07:43, а зайдет в 16:38.

Как сообщал УНИАН, 25 января на большей части территории Украины ожидается снег.

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