На большей части территории Украины завтра снег, на севере ночью до -17°
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 25 января, в Украине похолодает. Холоднее всего ночью будет на севере - до -17°.
В Киеве завтра снег, ночью -13°, днем -1°. Ветер западный и северный, до 7.3 м/с.
Во Львове 25 января также снег, ночью -14°, днем 0°. Ветер переменный, слабый.
В Луцке завтра облачно с прояснениями, снег. Температура воздуха ночью -16°, днем +1°. Ветер переменный, до 4.8 м/с.
В Виннице в среду снег, облачно с прояснениями. Температура ночью -11°, днем -1°. Ветер северо-западный и северный, умеренный.
Одесситам на завтра обещают облачность. Температура ночью -8°, днем +1°, ветер северо-западный и северный, до 8.7 м/с.
В Харькове 25 января ожидается снег, температура ночью -14°, днем -3°. Ветер переменный, свежий.
Погода на неделю: в Украине похолодает, в четверг на востоке ударит 25-градусный мороз (карта)
В Днепре завтра пасмурно, снег. Температура ночью -14°, днем -1°. Ветер переменный, умеренный.
В Симферополе в среду пасмурно. Температура ночью -10°, днем -2°. Ветер северо-западный и восточный, до 2.5 м/с.
Жителям Мариуполя обещают облачность, температура ночью -9°, днем 0°. Ветер западный и северо-западный, до 6.7 м/с.
В Краматорске ожидается снег, температура ночью -10°, днем 0°, ветер западный и северо-западный, слабый.
В Северодонецке завтра также снег, пасмурно. Температура ночью -9°, днем 0°. Ветер западный, до 5.0 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +14°
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Днепр+23°... +11°
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Донецк+21°... +8°
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Житомир+27°... +15°
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Запорожье+24°... +12°
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Ивано-Франковск+29°... +15°
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Киев+26°... +14°
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Кировоград+26°... +11°
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Луганск+21°... +10°
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Луцк+28°... +15°
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Львов+26°... +16°
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Николаев+25°... +12°
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Одесса+22°... +13°
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Полтава+23°... +13°
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Ровно+29°... +15°
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Симферополь+23°... +6°
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Сумы+23°... +12°
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Тернополь+26°... +15°
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Харьков+22°... +12°
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Херсон+25°... +12°
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Хмельницкий+28°... +15°
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Черкассы+25°... +14°
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Чернигов+26°... +12°
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Черновцы+27°... +17°