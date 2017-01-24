На большей части территории Украины завтра снег, на севере ночью до -17°

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 25 января, в Украине похолодает. Холоднее всего ночью будет на севере - до -17°.

В Киеве завтра снег, ночью -13°, днем -1°. Ветер западный и северный, до 7.3 м/с.

Во Львове 25 января также снег, ночью -14°, днем 0°. Ветер переменный, слабый.

В Луцке завтра облачно с прояснениями, снег. Температура воздуха ночью -16°, днем +1°. Ветер переменный, до 4.8 м/с.

В Виннице в среду снег, облачно с прояснениями. Температура ночью -11°, днем -1°. Ветер северо-западный и северный, умеренный.

Одесситам на завтра обещают облачность. Температура ночью -8°, днем +1°, ветер северо-западный и северный, до 8.7 м/с.

В Харькове 25 января ожидается снег, температура ночью -14°, днем -3°. Ветер переменный, свежий.

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В Днепре завтра пасмурно, снег. Температура ночью -14°, днем -1°. Ветер переменный, умеренный.

В Симферополе в среду пасмурно. Температура ночью -10°, днем -2°. Ветер северо-западный и восточный, до 2.5 м/с.

Жителям Мариуполя обещают облачность, температура ночью -9°, днем 0°. Ветер западный и северо-западный, до 6.7 м/с.

В Краматорске ожидается снег, температура ночью -10°, днем 0°, ветер западный и северо-западный, слабый.

В Северодонецке завтра также снег, пасмурно. Температура ночью -9°, днем 0°. Ветер западный, до 5.0 м/с.

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