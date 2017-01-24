На большей части территории Украины завтра снег, на севере ночью до -17°

18:30, 24 января 2017
1188
0

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 25 января, в Украине похолодает. Холоднее всего ночью будет на севере - до -17°.

В Киеве завтра снег, ночью -13°, днем -1°. Ветер западный и северный, до 7.3 м/с.

Во Львове 25 января также снег, ночью -14°, днем 0°. Ветер переменный, слабый.

В Луцке завтра облачно с прояснениями, снег. Температура воздуха ночью -16°, днем +1°. Ветер переменный, до 4.8 м/с.

В Виннице в среду снег, облачно с прояснениями. Температура ночью -11°, днем -1°. Ветер северо-западный и северный, умеренный.

Одесситам на завтра обещают облачность. Температура ночью -8°, днем +1°, ветер северо-западный и северный, до 8.7 м/с.

В Харькове 25 января ожидается снег, температура ночью -14°, днем -3°. Ветер переменный, свежий.

Погода на неделю: в Украине похолодает, в четверг на востоке ударит 25-градусный мороз (карта)

В Днепре завтра пасмурно, снег. Температура ночью -14°, днем -1°. Ветер переменный, умеренный.

В Симферополе в среду пасмурно. Температура ночью -10°, днем -2°. Ветер северо-западный и восточный, до 2.5 м/с.

Жителям Мариуполя обещают облачность, температура ночью -9°, днем 0°. Ветер западный и северо-западный, до 6.7 м/с.

В Краматорске ожидается снег, температура ночью -10°, днем 0°, ветер западный и северо-западный, слабый.

В Северодонецке завтра также снег, пасмурно. Температура ночью -9°, днем 0°. Ветер западный, до 5.0 м/с.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Извержение вулкана Килауэа: на Гавайях проводят новую эвакуацию Извержение вулкана Килауэа: на Гавайях проводят новую эвакуацию
Можно лепить снеговиков: Россию в первый день лета завалило снегом (фото, видео) Можно лепить снеговиков: Россию в первый день лета завалило снегом (фото, видео)
На севере Китая бушует природный пожар На севере Китая бушует природный пожар
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +22° В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +22°
Сегодня по всей Украине ожидается солнечная погода (карта) Сегодня по всей Украине ожидается солнечная погода (карта)
В Ривне установили охлаждающую водяную рамку В Ривне установили охлаждающую водяную рамку

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 24 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
91 %
748 мм
3.5 м/с
88 %
Лента новостей