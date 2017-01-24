В Аргентине продолжают бушевать масштабные лесные пожары (видео)
В аргентинской провинции Ла-Пампа уже несколько недель не могут потушить лесные пожары. Огонь охватил территорию более чем в миллион гектаров.
Об этом сообщает радио Infobae.
К тушению лесных пожаров в Чили привлекли военных
Кроме того, пожары привели к массовой (1,5 тысячи голов) гибели скота.
По словам представителей местных властей, речь может идти о настоящей сельскохозяйственной катастрофе.
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