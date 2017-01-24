В Аргентине продолжают бушевать масштабные лесные пожары (видео)

15:26, 24 января 2017
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В аргентинской провинции Ла-Пампа уже несколько недель не могут потушить лесные пожары. Огонь охватил территорию более чем в  миллион гектаров.

Об этом сообщает радио Infobae.

К тушению лесных пожаров в Чили привлекли военных

Кроме того, пожары привели к массовой (1,5 тысячи голов) гибели скота.

По словам представителей местных властей, речь может идти о настоящей сельскохозяйственной катастрофе. 

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