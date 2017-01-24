В Италии возросло количество погибших под лавиной (видео)

Жертвами снежной стихии официально уже стало 14 человек.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Спасти пока удалось только девятерых туристов. Судьба еще 15 до сих пор неизвестна. Надежду найти еще хоть кого-то живым спасатели не теряют.

Ранее из-под сугробов снега удалось целыми и невредимыми достать трех щенков.