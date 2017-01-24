В Италии возросло количество погибших под лавиной (видео)

13:46, 24 января 2017
1119
0

Жертвами снежной стихии официально уже стало 14 человек.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В сети появилось видео спасения женщины и ребенка из накрытого лавиной отеля в Италии

Спасти пока удалось только девятерых туристов. Судьба еще 15 до сих пор неизвестна. Надежду найти еще хоть кого-то живым спасатели не теряют.

Ранее из-под сугробов снега удалось целыми и невредимыми достать трех щенков

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Мексике объявили чрезвычайное положение из-за жары В Мексике объявили чрезвычайное положение из-за жары
Швейцария пострадала от сильного дождя и града Швейцария пострадала от сильного дождя и града
Можно лепить снеговиков: Россию в первый день лета завалило снегом (фото, видео) Можно лепить снеговиков: Россию в первый день лета завалило снегом (фото, видео)
На севере Китая бушует природный пожар На севере Китая бушует природный пожар
В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +22° В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +22°
Сегодня по всей Украине ожидается солнечная погода (карта) Сегодня по всей Украине ожидается солнечная погода (карта)
В Ривне установили охлаждающую водяную рамку В Ривне установили охлаждающую водяную рамку

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 24 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
91 %
748 мм
3.5 м/с
88 %
Лента новостей