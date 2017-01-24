Наводнение в кубинской Гаване (фоторепортаж)

13:38, 24 января 2017
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Мощные волны, сформированные сильными ветрами, затопили прибрежные районы Гаваны. 

Ранее, в 2016 году, на Кубе из-за смерча 38 человек получили травмы. Волны достигали высоты 5-6 метров.

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Люди пострадали от сильного ветра, молний, обрушений зданий.

Как известно, в южном Таиланде число погибших от наводнения выросло до 85.

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