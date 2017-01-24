На автодорогах Украины завтра снег, на юге сегодня температура до +2°
На популярных украинских маршрутах завтра местами пройдет снег, на юге температура сегодня поднимется до +2°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков, температура до +6°. Завтра на этом маршруте местами снег, температура -1°...+2°.
На трассе Киев - Ужгород в Ивашковке снег, температура в дороге -4°... -1°. Завтра на этом маршруте снегопад, температура -3°…0°.
Погода на неделю: в Украине похолодает, в четверг на востоке ударит 25-градусный мороз (карта)
На трассе Киев - Харьков сегодня снег в Харьковской области. Температура в дороге -3°... -1°. Завтра по этому маршруту также снег, температура -2°... -1°.
На Мариупольском направлении без осадков, температура -2°...+2°. Завтра по этому маршруту снег, температура -2°...0°.
На дороге Киев - Черновцы сегодня облачно с прояснениями. Температура в дороге -3°… +1°. В среду на этом маршруте снегопад, температура -1°...0°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+27°... +14°
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Днепр+23°... +11°
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Донецк+21°... +8°
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Житомир+27°... +15°
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Запорожье+24°... +12°
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Ивано-Франковск+29°... +15°
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Киев+26°... +14°
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Кировоград+26°... +11°
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Луганск+21°... +10°
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Луцк+28°... +15°
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Львов+26°... +16°
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Николаев+25°... +12°
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Одесса+22°... +13°
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Полтава+23°... +13°
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Ровно+29°... +15°
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Симферополь+23°... +6°
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Сумы+23°... +12°
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Тернополь+26°... +15°
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Харьков+22°... +12°
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Херсон+25°... +12°
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Хмельницкий+28°... +15°
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Черкассы+25°... +14°
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Чернигов+26°... +12°
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Черновцы+27°... +17°