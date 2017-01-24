На автодорогах Украины завтра снег, на юге сегодня температура до +2°

13:00, 24 января 2017
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На популярных украинских маршрутах завтра местами пройдет снег, на юге температура сегодня поднимется до +2°.

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков, температура до +6°. Завтра на этом маршруте местами снег, температура -1°...+2°.

На трассе Киев - Ужгород в Ивашковке снег, температура в дороге -4°... -1°. Завтра на этом маршруте снегопад, температура -3°…0°.

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На трассе Киев - Харьков сегодня снег в Харьковской области. Температура в дороге -3°... -1°.  Завтра по этому маршруту также снег, температура -2°... -1°.

На Мариупольском направлении без осадков, температура -2°...+2°. Завтра по этому маршруту снег, температура -2°...0°.

На дороге Киев - Черновцы сегодня облачно с прояснениями. Температура в дороге -3°… +1°. В среду на этом маршруте снегопад, температура -1°...0°.

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