В Японии армия расчищает дороги от снега
Силы самообороны Японии, получив запрос от властей префектуры Тоттори, начали операцию по расчистке дорог от снега, эвакуации автомобилей и доставке гуманитарной помощи людям, которые оказались заблокированными почти на сутки в своих машинах в районе города Тидзу.
Об этом сообщает РИА Новости.
Кроме того, в Японии после обильного снегопада создали эвакуационные пункты.
В Украину возвращается снег, северные области заденет циклон
Отмечается, что на четырех участках автодорог префектуры без движения из-за более чем метрового снежного покрова остались 260 автомобилей. Работы по расчистке дорог помогли освободить более половины из них, однако на участке 373-го шоссе в районе города Тидзу по-прежнему остаются около 100 автомобилей.
Прибывшие на место сотрудники сил самообороны начали расчистку дороги от снега, эвакуацию автомобилей. Они привезли с собой бензин для дозаправки автомобилей, а также одеяла и гуманитарную помощь. Помощь направлена и в два эвакуационных пункта, экстренно организованных властями префектуры в городе Тидзу.
Погода в Украине
-
Винница+27°... +14°
-
Днепр+23°... +11°
-
Донецк+21°... +8°
-
Житомир+27°... +15°
-
Запорожье+24°... +12°
-
Ивано-Франковск+29°... +15°
-
Киев+26°... +14°
-
Кировоград+26°... +11°
-
Луганск+21°... +10°
-
Луцк+28°... +15°
-
Львов+26°... +16°
-
Николаев+25°... +12°
-
Одесса+22°... +13°
-
Полтава+23°... +13°
-
Ровно+29°... +15°
-
Симферополь+23°... +6°
-
Сумы+23°... +12°
-
Тернополь+26°... +15°
-
Харьков+22°... +12°
-
Херсон+25°... +12°
-
Хмельницкий+28°... +15°
-
Черкассы+25°... +14°
-
Чернигов+26°... +12°
-
Черновцы+27°... +17°