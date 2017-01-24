В Японии армия расчищает дороги от снега

Силы самообороны Японии, получив запрос от властей префектуры Тоттори, начали операцию по расчистке дорог от снега, эвакуации автомобилей и доставке гуманитарной помощи людям, которые оказались заблокированными почти на сутки в своих машинах в районе города Тидзу.

Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, в Японии после обильного снегопада создали эвакуационные пункты.

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Отмечается, что на четырех участках автодорог префектуры без движения из-за более чем метрового снежного покрова остались 260 автомобилей. Работы по расчистке дорог помогли освободить более половины из них, однако на участке 373-го шоссе в районе города Тидзу по-прежнему остаются около 100 автомобилей.

Прибывшие на место сотрудники сил самообороны начали расчистку дороги от снега, эвакуацию автомобилей. Они привезли с собой бензин для дозаправки автомобилей, а также одеяла и гуманитарную помощь. Помощь направлена и в два эвакуационных пункта, экстренно организованных властями префектуры в городе Тидзу.