Вулкан Колима в Мексике выбросил 4-километровый столб пепла (видео)

Вулкан Колима, расположенный в мексиканском штате Халиско, в понедельник, 23 января, выбросил столб пепла на высоту около 4 километров.

Соответствующее видео обнародовано в YouTube.

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Как сообщает Еcos de la costa, выброс был зафиксирован в 15:49 по местному времени. Сведений о повреждениях в близлежащих населенных пунктах не поступало.

Как сообщалось ранее, в Мексике произошло извержение вулкана Колима.