В Украине с начала зимы на водоемах погибли 57 человек

В пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщили, что с начала зимы на водоемах погибли 57 человек, из них 8 детей.

В то же время, служба спасла 73 человека, в том числе 17 детей.

В ГСЧС отмечают, что причиной несчастных случаев является пренебрежение правилами безопасности на льду.

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"Ни в коем случае не выходите на водоем, если не уверены в прочности ледового покрова. Не позволяйте детям самостоятельно играть на льду, ведь порой достаточно одного шага, чтобы оказаться в воде", - предостерегают спасатели.

В ведомстве также предупреждают об опасности на открытых водоемах при повышении температурных показателей.

Как сообщалось, ранее в Киеве спасли с льдины четырех рыбаков, еще 50 помогли выбраться на берег.