Количество погибших из-за непогоды в США возросло до 21 человека

Из-за непогоды на юге США погиб уже по меньшей мере 21 человек.

Об этом сообщает Reuters.

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Отмечается, что также были отменены около 750 авиарейсов, затруднено движение железнодорожного транспорта.

Ранее сообщалось, что погибли 18 человек. Метеорологи прогнозировали новые сильные штормы и торнадо на севере Флориды и на юге Джорджии, а также в штате Южная Каролина.