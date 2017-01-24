Количество погибших из-за непогоды в США возросло до 21 человека
Из-за непогоды на юге США погиб уже по меньшей мере 21 человек.
Об этом сообщает Reuters.
В южном Таиланде число погибших от наводнения выросло до 85
Отмечается, что также были отменены около 750 авиарейсов, затруднено движение железнодорожного транспорта.
Ранее сообщалось, что погибли 18 человек. Метеорологи прогнозировали новые сильные штормы и торнадо на севере Флориды и на юге Джорджии, а также в штате Южная Каролина.
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