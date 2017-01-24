В Киеве водителей предупреждают о гололедице на дорогах

09:00, 24 января 2017
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По прогнозу Украинского гидрометцентра, 24 января в столице местами небольшой мокрый снег.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

«На дорогах местами гололедица», - отмечается в сообщении.

В Киеве сегодня пасмурно, днем до -2°

Водителей просят быть внимательными на дорогах, пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных для этого местах и ​​быть осмотрительными.

Как сообщалось, в Украине сегодня немного похолодает, на юге днем до +5°.

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