В Киеве водителей предупреждают о гололедице на дорогах

По прогнозу Украинского гидрометцентра, 24 января в столице местами небольшой мокрый снег.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

«На дорогах местами гололедица», - отмечается в сообщении.

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Водителей просят быть внимательными на дорогах, пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных для этого местах и ​​быть осмотрительными.

Как сообщалось, в Украине сегодня немного похолодает, на юге днем до +5°.