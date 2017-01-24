В Киеве водителей предупреждают о гололедице на дорогах
По прогнозу Украинского гидрометцентра, 24 января в столице местами небольшой мокрый снег.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
«На дорогах местами гололедица», - отмечается в сообщении.
В Киеве сегодня пасмурно, днем до -2°
Водителей просят быть внимательными на дорогах, пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осмотрительными.
Как сообщалось, в Украине сегодня немного похолодает, на юге днем до +5°.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+27°... +14°
-
Днепр+23°... +11°
-
Донецк+21°... +8°
-
Житомир+27°... +15°
-
Запорожье+24°... +12°
-
Ивано-Франковск+29°... +15°
-
Киев+26°... +14°
-
Кировоград+26°... +11°
-
Луганск+21°... +10°
-
Луцк+28°... +15°
-
Львов+26°... +16°
-
Николаев+25°... +12°
-
Одесса+22°... +13°
-
Полтава+23°... +13°
-
Ровно+29°... +15°
-
Симферополь+23°... +6°
-
Сумы+23°... +12°
-
Тернополь+26°... +15°
-
Харьков+22°... +12°
-
Херсон+25°... +12°
-
Хмельницкий+28°... +15°
-
Черкассы+25°... +14°
-
Чернигов+26°... +12°
-
Черновцы+27°... +17°
Виргиния, США
+ 24 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +24 °
Влажность: 91 %
Давление: 748 мм
Ветер: 3.5 м/с
Вероятность осадков: 88 %
Восход: 05:45
Закат 20:29
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей