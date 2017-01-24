В Киеве сегодня пасмурно, днем до -2°

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 24 января, в столице будет облачно, температура воздуха днем до -2°.

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до -3°.

Ветер переменный, до 5.3 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 07:44, а зайдет в 16:36.

Как сообщал УНИАН,24 января в Украине похолодает.

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