В Киеве сегодня пасмурно, днем до -2°

08:30, 24 января 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 24 января, в столице будет облачно, температура воздуха днем до -2°.

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до -3°. 

Ветер переменный, до 5.3 м/с.

В Украину возвращается снег, северные области заденет циклон

Сегодня солнце в столице взошло в 07:44, а зайдет в 16:36.

Как сообщал УНИАН,24 января в Украине похолодает.

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748 мм
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