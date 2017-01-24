В Италии число погибших в результате схождения лавины возросло до 9 человек

Еще, как минимум, один человек считается пропавшим без вести.

Еще одного работника отеля считают пропавшим без вести / Vigili del Fuoco/Handout via REUTERS

В Италии число погибших людей в отеле Rigopiano di Farindola в результате схождения лавины возросло до 9 человек. Об этом сообщает ANSA.

Из-под завалов спасатели вытащили тела двух мужчин и женщины.

Издание отмечает, что среди погибших , которых нашли спасатели есть сестра сотрудника отеля, которого спасли в первый день трагедии. Мужчина выжил потому, что в момент схождения лавины был не в помещении отеля.

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Кроме того, согласно информации издания, еще одного человека – работника отеля, считают пропавшим без вести.

Напомним, 18 января снежная лавина сошла на отель в провинции Пескара региона Абруццо. Лавина образовалась после нескольких землетрясений. На момент ее схождения в отеле, расположенном на горе Гран Сассо, находились около 30 человек.

В МИД сообщали, что украинцев среди тех, кто попал под лавину, не было, а также рекомендовали не посещать центральные районы Италии, где произошло землетрясение, из-за сохранения опасности последующих подземных толчков.

Позже спасатели сообщили, что число погибших в результате схождения лавины на отель Rigopiano в горах в Италии достигло шести человек.