В Украине сегодня немного похолодает, на юге днем до +5°

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 24 января, в Украине немного похолодает. Теплее всего будет на юге - днем до +5°.

В Киеве сегодня облачно, днем -2°. Ветер переменный, до 5.1 м/с.

Во Львове 24 января облачно с прояснениями, днем -4°. Ветер западный и северо-западный, слабый.

В Луцке сегодня небольшая облачность. Температура воздуха днем -3°. Ветер западный и северо-западный, до 4.0 м/с.

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В Виннице во вторник облачно с прояснениями. Температура днем 0°. Ветер переменный, слабый.

Прогноз на 24 января / УНИАН

Одесситам сегодня обещают небольшую облачность. Температура днем до +5°, ветер переменный, до 5.4 м/с.

В Харькове 24 января ожидается снег, температура днем -3°. Ветер западный и юго-западный, умеренный.

В Днепре сегодня прогнозируют облачность с прояснениями. Температура днем -1°. Ветер юго-западный и западный, умеренный.

В Симферополе облачно с прояснениями. Температура днем до +5°. Ветер переменный, до 1.5 м/с.

Жителям Мариуполя обещают облачность с прояснениями, температура днем +2°. Ветер западный и юго-западный, до 3.9 м/с.

В Краматорске ожидается небольшая облачность, температура днем до 0°, ветер переменный, слабый.

В Северодонецке сегодня ясно. Температура днем 0°. Ветер западный, до 5.4 м/с.

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