В Украине сегодня немного похолодает, на юге днем до +5°
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 24 января, в Украине немного похолодает. Теплее всего будет на юге - днем до +5°.
В Киеве сегодня облачно, днем -2°. Ветер переменный, до 5.1 м/с.
Во Львове 24 января облачно с прояснениями, днем -4°. Ветер западный и северо-западный, слабый.
В Луцке сегодня небольшая облачность. Температура воздуха днем -3°. Ветер западный и северо-западный, до 4.0 м/с.
В Украину возвращается снег, северные области заденет циклон
В Виннице во вторник облачно с прояснениями. Температура днем 0°. Ветер переменный, слабый.
Одесситам сегодня обещают небольшую облачность. Температура днем до +5°, ветер переменный, до 5.4 м/с.
В Харькове 24 января ожидается снег, температура днем -3°. Ветер западный и юго-западный, умеренный.
В Днепре сегодня прогнозируют облачность с прояснениями. Температура днем -1°. Ветер юго-западный и западный, умеренный.
В Симферополе облачно с прояснениями. Температура днем до +5°. Ветер переменный, до 1.5 м/с.
Жителям Мариуполя обещают облачность с прояснениями, температура днем +2°. Ветер западный и юго-западный, до 3.9 м/с.
В Краматорске ожидается небольшая облачность, температура днем до 0°, ветер переменный, слабый.
В Северодонецке сегодня ясно. Температура днем 0°. Ветер западный, до 5.4 м/с.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
-
Винница+27°... +14°
-
Днепр+23°... +11°
-
Донецк+21°... +8°
-
Житомир+27°... +15°
-
Запорожье+24°... +12°
-
Ивано-Франковск+29°... +15°
-
Киев+26°... +14°
-
Кировоград+26°... +11°
-
Луганск+21°... +10°
-
Луцк+28°... +15°
-
Львов+26°... +16°
-
Николаев+25°... +12°
-
Одесса+22°... +13°
-
Полтава+23°... +13°
-
Ровно+29°... +15°
-
Симферополь+23°... +6°
-
Сумы+23°... +12°
-
Тернополь+26°... +15°
-
Харьков+22°... +12°
-
Херсон+25°... +12°
-
Хмельницкий+28°... +15°
-
Черкассы+25°... +14°
-
Чернигов+26°... +12°
-
Черновцы+27°... +17°