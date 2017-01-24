Из-под обломков отеля Rigopiano, разрушенного снежной лавиной, вытащили трех живых щенков
Спустя пять дней после схода лавины в Центральной Италии продолжаются поисковые работы на месте разрушенного отеля Rigopiano в Абруццо.
В понедельник, 23 января, спасатели извлекли из-под руин трехэтажного здания трех живых щенков, которые прятались в котельной отеля, передает Deutsche Welle.
Находка дала спасателям надежду на выявление новых уцелевших людей. На данный момент судьба более 20 человек неизвестна, спасены 11 человек, тогда как семеро - погибли, их тела нашли во время поисков.
В Италии в похороненной под снегом гостинице нашли тела четырех погибших
Отель Rigopiano расположен в регионе Абруццо, на окраине национального парка Гран-Сассо-и-Монти-делла-Лага, возле горы Корно-Гранде (2912 метров). Здание было разрушено лавиной в среду, 18 января.
По данным менеджмента отеля, во время трагедии в здании находились 35 человек - туристы и персонал. Спасатели говорят, что на отель свалилось около 120 тысяч тонн снега.
Погода в Украине
-
Винница+27°... +14°
-
Днепр+23°... +11°
-
Донецк+21°... +8°
-
Житомир+27°... +15°
-
Запорожье+24°... +12°
-
Ивано-Франковск+29°... +15°
-
Киев+26°... +14°
-
Кировоград+26°... +11°
-
Луганск+21°... +10°
-
Луцк+28°... +15°
-
Львов+26°... +16°
-
Николаев+25°... +12°
-
Одесса+22°... +13°
-
Полтава+23°... +13°
-
Ровно+29°... +15°
-
Симферополь+23°... +6°
-
Сумы+23°... +12°
-
Тернополь+26°... +15°
-
Харьков+22°... +12°
-
Херсон+25°... +12°
-
Хмельницкий+28°... +15°
-
Черкассы+25°... +14°
-
Чернигов+26°... +12°
-
Черновцы+27°... +17°