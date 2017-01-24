Из-под обломков отеля Rigopiano, разрушенного снежной лавиной, вытащили трех живых щенков

02:23, 24 января 2017
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Спустя пять дней после схода лавины в Центральной Италии продолжаются поисковые работы на месте разрушенного отеля Rigopiano в Абруццо.

REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В понедельник, 23 января, спасатели извлекли из-под руин трехэтажного здания трех живых щенков, которые прятались в котельной отеля, передает Deutsche Welle.

Находка дала спасателям надежду на выявление новых уцелевших людей. На данный момент судьба более 20 человек неизвестна, спасены 11 человек, тогда как семеро - погибли, их тела нашли во время поисков.

В Италии в похороненной под снегом гостинице нашли тела четырех погибших

REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Отель Rigopiano расположен в регионе Абруццо, на окраине национального парка Гран-Сассо-и-Монти-делла-Лага, возле горы Корно-Гранде (2912 метров). Здание было разрушено лавиной в среду, 18 января.

По данным менеджмента отеля, во время трагедии в здании находились 35 человек - туристы и персонал. Спасатели говорят, что на отель свалилось около 120 тысяч тонн снега.

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