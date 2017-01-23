Сильные дожди затопили остров Таити (видео)

16:38, 23 января 2017
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Сильные дожди вызвали наводнения во Французской Полинезии. Многие жители были эвакуированы, тысячи домов остались без электроэнергии, закрыт Международный аэропорт Таити.

Об этом сообщает Reuters.

В результате разгула стихии три человека получили травмы, один из них находится в тяжелом состоянии. Разрушены более 100 домов. Главные дороги были повреждены в результате оползней.

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Наиболее серьезные наводнения наблюдались на островах Таити и Муреа.

Более 6 тыс. семей остались электричества, хотя к настоящему времени подача электроэнергии в большинство из них уже возобновлена.

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