Сильные дожди затопили остров Таити (видео)
Сильные дожди вызвали наводнения во Французской Полинезии. Многие жители были эвакуированы, тысячи домов остались без электроэнергии, закрыт Международный аэропорт Таити.
Об этом сообщает Reuters.
В результате разгула стихии три человека получили травмы, один из них находится в тяжелом состоянии. Разрушены более 100 домов. Главные дороги были повреждены в результате оползней.
Une pluie torrentielle s'abat sur l'île de Tahiti. Suivez la situation sur @Polynesie1ere #inondations Images Bens Tahiti pic.twitter.com/LpnUnFjAtm— Jérémy Edouard (@bienglace) January 22, 2017
В США из-за торнадо и штормов погибли уже 18 человек (видео)
Наиболее серьезные наводнения наблюдались на островах Таити и Муреа.
Более 6 тыс. семей остались электричества, хотя к настоящему времени подача электроэнергии в большинство из них уже возобновлена.
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