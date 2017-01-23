В Киеве завтра без осадков, днем до -1°

19:00, 23 января 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 24 января, в столице будет облачно, температура воздуха днем до -1°.

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до -3°. 

Ветер переменный, до 5.1 м/с.

Погода на неделю: в Украине похолодает, в четверг на востоке ударит 25-градусный мороз (карта)

Завтра солнце в столице взойдет в 07:44, а зайдет в 16:36.

Как сообщал УНИАН, 24 января в Украине похолодает.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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