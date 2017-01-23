В Украине завтра немного похолодает, на юге днем до +5°

18:30, 23 января 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 24 января, в Украине немного похолодает. Теплее всего будет на юге - днем до +5°.

В Киеве завтра облачно, ночью -4°, днем -1°. Ветер переменный, до 5.1 м/с.

Во Львове 24 января пасмурно, ночью -6°, днем -4°. Ветер западный, слабый.

В Луцке завтра также облачно. Температура воздуха ночью -4°, днем -3°. Ветер западный и северо-западный, до 4.3 м/с.

В Виннице во вторник облачно с прояснениями. Температура ночью -6°, днем 0°. Ветер переменный, слабый.

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Одесситам на завтра обещают переменную облачность. Температура ночью -4°, днем +5°, ветер переменный, до 4.2 м/с.

В Харькове 24 января ожидается снег, температура ночью -4°, днем -3°. Ветер переменный, умеренный.

В Днепре завтра прогнозируют облачность с прояснениями. Температура ночью -5°, днем -1°. Ветер юго-западный и западный, умеренный.

В Симферополе облачно с прояснениями. Температура ночью -2°, днем +4°. Ветер переменный, до 2.0 м/с.

Жителям Мариуполя обещают облачность, температура ночью -4°, днем +2°. Ветер западный и юго-западный, до 3.9 м/с.

В Краматорске ожидается небольшая облачность, температура ночью -4°, днем -1°, ветер юго-западный и северо-западный, слабый.

В Северодонецке завтра также небольшая облачность. Температура ночью -4°, днем -1°. Ветер западный, до 6.1 м/с.

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Погода Стерлинг
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748 мм
3.5 м/с
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