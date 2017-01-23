В Украине завтра немного похолодает, на юге днем до +5°
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 24 января, в Украине немного похолодает. Теплее всего будет на юге - днем до +5°.
В Киеве завтра облачно, ночью -4°, днем -1°. Ветер переменный, до 5.1 м/с.
Во Львове 24 января пасмурно, ночью -6°, днем -4°. Ветер западный, слабый.
В Луцке завтра также облачно. Температура воздуха ночью -4°, днем -3°. Ветер западный и северо-западный, до 4.3 м/с.
В Виннице во вторник облачно с прояснениями. Температура ночью -6°, днем 0°. Ветер переменный, слабый.
Погода на неделю: в Украине похолодает, в четверг на востоке ударит 25-градусный мороз (карта)
Одесситам на завтра обещают переменную облачность. Температура ночью -4°, днем +5°, ветер переменный, до 4.2 м/с.
В Харькове 24 января ожидается снег, температура ночью -4°, днем -3°. Ветер переменный, умеренный.
В Днепре завтра прогнозируют облачность с прояснениями. Температура ночью -5°, днем -1°. Ветер юго-западный и западный, умеренный.
В Симферополе облачно с прояснениями. Температура ночью -2°, днем +4°. Ветер переменный, до 2.0 м/с.
Жителям Мариуполя обещают облачность, температура ночью -4°, днем +2°. Ветер западный и юго-западный, до 3.9 м/с.
В Краматорске ожидается небольшая облачность, температура ночью -4°, днем -1°, ветер юго-западный и северо-западный, слабый.
В Северодонецке завтра также небольшая облачность. Температура ночью -4°, днем -1°. Ветер западный, до 6.1 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +14°
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Днепр+23°... +11°
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Донецк+21°... +8°
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Житомир+27°... +15°
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Запорожье+24°... +12°
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Ивано-Франковск+29°... +15°
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Киев+26°... +14°
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Кировоград+26°... +11°
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Луганск+21°... +10°
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Луцк+28°... +15°
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Львов+26°... +16°
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Николаев+25°... +12°
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Одесса+22°... +13°
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Полтава+23°... +13°
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Ровно+29°... +15°
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Симферополь+23°... +6°
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Сумы+23°... +12°
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Тернополь+26°... +15°
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Харьков+22°... +12°
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Херсон+25°... +12°
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Хмельницкий+28°... +15°
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Черкассы+25°... +14°
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Чернигов+26°... +12°
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Черновцы+27°... +17°