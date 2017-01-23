В Украину возвращается снег, северные области заденет циклон

В течение вторника, 24 января, столбики термометров будут колебаться в пределах 3 мороза - 3 тепла. Циклон заденет небольшим мокрым снегом северную часть Украины.

На севере Украины ожидается мокрый снег / REUTERS

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

"3 градуса тепла - это ближе к югу, а 3 градуса мороза растекутся по северу, центру и северо-востока преимущественно", - говорится в ее сообщении.

Ближайшей ночью ожидается -3-8 градусов, на Закарпатье и в Карпатах -7-14.

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"А вот с осадками будут изменения. На северо-востоке от Украины расположился циклон, который заденет небольшим мокрым снегом северную часть Украины. Осадки вероятны еще, кроме северных областей, на Волыни, Ривненщине, Полтавщине и Харьковщине", - прогнозирует синоптик.

В Киеве завтра периодически небольшой мокрый снег, ночью до небольшого мороза, днем во вторник около нуля.

"В среду осадков в Украине станет больше, а 26-27 января к нам придет очередное похолодание", - написала Диденко.

Как сообщала Погода УНИАН, на этой неделе в Украине снова станет холоднее. В некоторых регионах в четверг ночью температура опустится до -25°.