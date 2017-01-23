В Украину возвращается снег, северные области заденет циклон
В течение вторника, 24 января, столбики термометров будут колебаться в пределах 3 мороза - 3 тепла. Циклон заденет небольшим мокрым снегом северную часть Украины.
Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.
"3 градуса тепла - это ближе к югу, а 3 градуса мороза растекутся по северу, центру и северо-востока преимущественно", - говорится в ее сообщении.
Ближайшей ночью ожидается -3-8 градусов, на Закарпатье и в Карпатах -7-14.
На Украину надвигается атмосферный фронт - принесет потепление, осадки и порывистый ветер
"А вот с осадками будут изменения. На северо-востоке от Украины расположился циклон, который заденет небольшим мокрым снегом северную часть Украины. Осадки вероятны еще, кроме северных областей, на Волыни, Ривненщине, Полтавщине и Харьковщине", - прогнозирует синоптик.
В Киеве завтра периодически небольшой мокрый снег, ночью до небольшого мороза, днем во вторник около нуля.
"В среду осадков в Украине станет больше, а 26-27 января к нам придет очередное похолодание", - написала Диденко.
Как сообщала Погода УНИАН, на этой неделе в Украине снова станет холоднее. В некоторых регионах в четверг ночью температура опустится до -25°.
Погода в Украине
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Винница+27°... +14°
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Днепр+23°... +11°
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Донецк+21°... +8°
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Житомир+27°... +15°
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Запорожье+24°... +12°
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Ивано-Франковск+29°... +15°
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Киев+26°... +14°
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Кировоград+26°... +11°
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Луганск+21°... +10°
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Луцк+28°... +15°
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Львов+26°... +16°
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Николаев+25°... +12°
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Одесса+22°... +13°
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Полтава+23°... +13°
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Ровно+29°... +15°
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Симферополь+23°... +6°
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Сумы+23°... +12°
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Тернополь+26°... +15°
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Харьков+22°... +12°
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Херсон+25°... +12°
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Хмельницкий+28°... +15°
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