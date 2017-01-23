В южном Таиланде число погибших от наводнения выросло до 85

13:57, 23 января 2017
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Количество погибших в результате наводнения в южных провинциях Таиланда возросло до 85 человек, четыре человека считаются пропавшими без вести.

Об этом заявил в понедельник руководитель центра катастроф МВД страны доктор Чатчай Промлет, выступивший в новостном выпуске Третьего национального телеканала, передает РИА Новости.

По словам Промлета, вода отступает в провинциях Ранонг, Краби, Транг, Чумпхон и Пачуаб Кирикхан. Ситуация пока остается сложной в провинциях Сураттхани, Накхон Ситхаммарат, Сонгкла, Пхаттхалунг и в провинциях "крайнего юга", граничащих с Малайзией – Ялла, Наративат и Паттани. Провинция Наративат, в которой площадь затопления увеличилась за выходные, объявлена зоной стихийного бедствия. От наводнения в той или иной степени пострадали 1,7 миллиона человек, заявил глава центра катастроф.

Число жертв наводнения на Филиппинах возросло до 18 (видео)

МВД публикует регулярные бюллетени о ситуации с наводнением, получая данные с мест и обновляя статистику жертв и нанесенного ущерба. Министерство туризма Таиланда также публикует бюллетени о воздействии наводнения на инфраструктуру туризма на юге страны. В последнем таком бюллетене, вышедшем в воскресенье, говорится, что туристические зоны в провинциях Пхукет, Краби, Прачуаб Кирикхан (курортные города Хуа Хин и Ча-Ам), а также острова Самуи и Пханган в провинции Сураттхани пострадали от наводнения в наименьшей степени. Все объекты туристической инфраструктуры, транспорт и коммуникации работают в обычном режиме, говорится в бюллетене.

Наводнение на юге Таиланда началось в первые дни нового года из-за необычных для января сильных и продолжительных ливней.

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