В южном Таиланде число погибших от наводнения выросло до 85
Количество погибших в результате наводнения в южных провинциях Таиланда возросло до 85 человек, четыре человека считаются пропавшими без вести.
Об этом заявил в понедельник руководитель центра катастроф МВД страны доктор Чатчай Промлет, выступивший в новостном выпуске Третьего национального телеканала, передает РИА Новости.
По словам Промлета, вода отступает в провинциях Ранонг, Краби, Транг, Чумпхон и Пачуаб Кирикхан. Ситуация пока остается сложной в провинциях Сураттхани, Накхон Ситхаммарат, Сонгкла, Пхаттхалунг и в провинциях "крайнего юга", граничащих с Малайзией – Ялла, Наративат и Паттани. Провинция Наративат, в которой площадь затопления увеличилась за выходные, объявлена зоной стихийного бедствия. От наводнения в той или иной степени пострадали 1,7 миллиона человек, заявил глава центра катастроф.
Число жертв наводнения на Филиппинах возросло до 18 (видео)
МВД публикует регулярные бюллетени о ситуации с наводнением, получая данные с мест и обновляя статистику жертв и нанесенного ущерба. Министерство туризма Таиланда также публикует бюллетени о воздействии наводнения на инфраструктуру туризма на юге страны. В последнем таком бюллетене, вышедшем в воскресенье, говорится, что туристические зоны в провинциях Пхукет, Краби, Прачуаб Кирикхан (курортные города Хуа Хин и Ча-Ам), а также острова Самуи и Пханган в провинции Сураттхани пострадали от наводнения в наименьшей степени. Все объекты туристической инфраструктуры, транспорт и коммуникации работают в обычном режиме, говорится в бюллетене.
Наводнение на юге Таиланда началось в первые дни нового года из-за необычных для января сильных и продолжительных ливней.
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