Юг Британии окутал густой туман (фоторепортаж)

Юг Британии окутал густой туман. В связи с этим в аэропорту "Хитроу" отменили около 100 рейсов.

Также сообщалось, что метеорологи призывают водителей к осторожности за рулем, поскольку из-за минусовой температуры дороги могут стать скользкими.

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Как известно, в США из-за торнадо и штормов погибли уже 18 человек.