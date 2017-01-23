На автодорогах Украины сегодня без осадков, на юге температура до +5°

13:00, 23 января 2017
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На популярных украинских маршрутах завтра местами пройдет снег, на юге температура сегодня поднимется до +5°.

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков, температура до +4°. Завтра на этом маршруте переменная облачность, температура -2°...+5°.

На трассе Киев - Ужгород сегодня облачно с прояснениями, температура в дороге -2°... +1°. Завтра на этом маршруте в Детковцах снег, температура 0°…-4°.

На трассе Киев - Харьков сегодня без осадков. Температура в дороге -3°... +1°.  Завтра по этому маршруту в Харьковской области снег, температура -3°... -1°.

Погода на неделю: в Украине похолодает, в четверг на востоке ударит 25-градусный мороз (карта)

На Мариупольском направлении местами ясно, температура -3°...+2°. Завтра по этому маршруту без осадков, температура -2°...+2°.

На дороге Киев - Черновцы сегодня облачно с прояснениями. Температура в дороге 0°… +2°. Во вторник на этом маршруте без осадков, температура -2°...+1°.

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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