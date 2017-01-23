В британском аэропорту "Хитроу" из-за тумана отменили 100 рейсов

В лондонских аэропортах отменили ряд авиарейсов из тумана, который охватил большинство территории юга Англии.

Об этом сообщает ВВС.

В аэропорту "Хитроу" погода сказалась на 100 рейсах, а в "Лондон-Сити" отменили 37 рейсов. Аэропорт "Гатвик" сообщил, что следит за ситуацией.

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На сайте "Хитроу" размещено следующее сообщение: "В понедельник, 23 января, во всем Лондоне ожидается тумана погода, и в поездках некоторых пассажиров могут возникнуть перебои".

Метеорологи также призывают водителей к осторожности за рулем, поскольку из-за минусовой температуры дороги могут стать скользкими.

Ранее сообщалось, что в США из-за торнадо и штормов погибли уже 18 человек.