В США из-за торнадо и штормов погибли уже 18 человек (видео)
Как минимум 18 человек погибли из-за экстремальных погодных условий в американских штатах Джорджия и Миссисипи.
Об этом сообщает Русская служба ВВС.
Губернатор Джорджии Натан Дил объявил режим чрезвычайного положения в семи округах на юге штата, где погибли 14 человек.
"Непогода разрушила поселения и дома на юге и в центре Джорджии, и штат направляет все имеющиеся ресурсы в пострадавшие районы", - говорится в заявлении губернатора.
Власти округа Брукс сообщают, что два человека погибли после того, как торнадо поднял в воздух жилой фургон и перенес его почти на 100 метров.
В Техасе пронесся мощный шторм с торнадо (фото, видео)
Соболезнования семьям погибших выразил президент США Дональд Трамп.
Еще четыре человека погибли и более 50 пострадали в результате торнадо в штате Миссисипи, где скорость ветра достигала 218 км/ч.
Метеорологи прогнозируют новые сильные штормы и торнадо на севере Флориды и на юге Джорджии, а также в штате Южная Каролина.
Власти Джорджии советуют жителям использовать одеяла или матрасы в качестве защиты от пыли, которую несет торнадо.
Ранее сообщалось, что в американском Хьюстоне сильные дожди вызвали наводнения.
Погода в Украине
-
Винница+27°... +14°
-
Днепр+23°... +11°
-
Донецк+21°... +8°
-
Житомир+27°... +15°
-
Запорожье+24°... +12°
-
Ивано-Франковск+29°... +15°
-
Киев+26°... +14°
-
Кировоград+26°... +11°
-
Луганск+21°... +10°
-
Луцк+28°... +15°
-
Львов+26°... +16°
-
Николаев+25°... +12°
-
Одесса+22°... +13°
-
Полтава+23°... +13°
-
Ровно+29°... +15°
-
Симферополь+23°... +6°
-
Сумы+23°... +12°
-
Тернополь+26°... +15°
-
Харьков+22°... +12°
-
Херсон+25°... +12°
-
Хмельницкий+28°... +15°
-
Черкассы+25°... +14°
-
Чернигов+26°... +12°
-
Черновцы+27°... +17°