В США из-за торнадо и штормов погибли уже 18 человек (видео)

10:47, 23 января 2017
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Как минимум 18 человек погибли из-за экстремальных погодных условий в американских штатах Джорджия и Миссисипи.

Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Губернатор Джорджии Натан Дил объявил режим чрезвычайного положения в семи округах на юге штата, где погибли 14 человек.

"Непогода разрушила поселения и дома на юге и в центре Джорджии, и штат направляет все имеющиеся ресурсы в пострадавшие районы", - говорится в заявлении губернатора.

Власти округа Брукс сообщают, что два человека погибли после того, как торнадо поднял в воздух жилой фургон и перенес его почти на 100 метров.

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Соболезнования семьям погибших выразил президент США Дональд Трамп.

Еще четыре человека погибли и более 50 пострадали в результате торнадо в штате Миссисипи, где скорость ветра достигала 218 км/ч.

Метеорологи прогнозируют новые сильные штормы и торнадо на севере Флориды и на юге Джорджии, а также в штате Южная Каролина.

Власти Джорджии советуют жителям использовать одеяла или матрасы в качестве защиты от пыли, которую несет торнадо.

Ранее сообщалось, что в американском Хьюстоне сильные дожди вызвали наводнения.

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