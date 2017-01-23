Погода на неделю: в Украине похолодает, в четверг на востоке ударит 25-градусный мороз (карта)

На этой неделе в Украине снова похолодает. В некоторых регионах в четверг ночью температура опустится до -25°.

Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник лишь на севере Украины пройдет снег. Теплее всего будет на юге - до +4°. В восточных областях температура до +1°. В центре страны и на западе днем столбик термометра поднимется до +1°.

Прогноз на 23 января / УНИАН

Во вторник, 24 января, в западных областях ожидается похолодание, на севере страны облачно, в Сумах обещают снег. Днем теплее всего будет на юге страны - до +5°.

Прогноз на 24 января / УНИАН

В среду, 25 января, в Украине снег. Холоднее всего ночью будет на севере - до 18 градусов мороза. Днем теплее всего будет на юге – до +2°.

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Прогноз на 25 января / УНИАН

В четверг в Украине ожидается преимущественно переменная облачность. Ночью по стране -25°...-12°, днем на севере до -15°.

Прогноз на 26 января / УНИАН

В пятницу на севере и в центре страны снег. В большинстве регионов немного потеплеет: на западе температура днем до -1°, в остальных регионах днем -4°...-15°.

Прогноз на 27 января/ УНИАН

На выходных осадков не ожидается. В субботу ночью холоднее всего будет в Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях - до -15°, на остальной территории -14°...-3°. Днем температура по стране -9°...0°. В воскресенье на востоке ночью похолодает до -13°, днем в Украине -8°...-2°.

Прогноз погоды на 28 января / УНИАН

Прогноз погоды на 29 января / УНИАН

Народный прогноз погоды

23 января - день святителя Григория. Считается, что если на Григория на деревьях иней выпадет – лето будет сырое и холодное.

24 января - день Феодосия-Весняка. По наблюдениям, оттепель 24 января - к затяжной весне; стужа - к трудному посеву яровых. Если 24 января будет хорошая погода, то и весна будет красная. Дневная погода также покажет какой будет погода в ноябре.

25 января - Татьянин день. Если в этот день идет снег - лето будет дождливое; если солнце - к раннему прилету птиц.

28 января – Павла Тебского преподобного. Ветер на Павла — год будет дождливый. Звездная ночь 28 января предвещала хороший урожай льна.

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