Погода на неделю: в Украине похолодает, в четверг на востоке ударит 25-градусный мороз (карта)
На этой неделе в Украине снова похолодает. В некоторых регионах в четверг ночью температура опустится до -25°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник лишь на севере Украины пройдет снег. Теплее всего будет на юге - до +4°. В восточных областях температура до +1°. В центре страны и на западе днем столбик термометра поднимется до +1°.
Во вторник, 24 января, в западных областях ожидается похолодание, на севере страны облачно, в Сумах обещают снег. Днем теплее всего будет на юге страны - до +5°.
В среду, 25 января, в Украине снег. Холоднее всего ночью будет на севере - до 18 градусов мороза. Днем теплее всего будет на юге – до +2°.
Синоптики рассказали, какой будет погода в начале недели
В четверг в Украине ожидается преимущественно переменная облачность. Ночью по стране -25°...-12°, днем на севере до -15°.
В пятницу на севере и в центре страны снег. В большинстве регионов немного потеплеет: на западе температура днем до -1°, в остальных регионах днем -4°...-15°.
На выходных осадков не ожидается. В субботу ночью холоднее всего будет в Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях - до -15°, на остальной территории -14°...-3°. Днем температура по стране -9°...0°. В воскресенье на востоке ночью похолодает до -13°, днем в Украине -8°...-2°.
Народный прогноз погоды
23 января - день святителя Григория. Считается, что если на Григория на деревьях иней выпадет – лето будет сырое и холодное.
24 января - день Феодосия-Весняка. По наблюдениям, оттепель 24 января - к затяжной весне; стужа - к трудному посеву яровых. Если 24 января будет хорошая погода, то и весна будет красная. Дневная погода также покажет какой будет погода в ноябре.
25 января - Татьянин день. Если в этот день идет снег - лето будет дождливое; если солнце - к раннему прилету птиц.
28 января – Павла Тебского преподобного. Ветер на Павла — год будет дождливый. Звездная ночь 28 января предвещала хороший урожай льна.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +14°
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Днепр+23°... +11°
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Донецк+21°... +8°
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Житомир+27°... +15°
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Запорожье+24°... +12°
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Ивано-Франковск+29°... +15°
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Киев+26°... +14°
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Кировоград+26°... +11°
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Луганск+21°... +10°
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Луцк+28°... +15°
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Львов+26°... +16°
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Николаев+25°... +12°
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Одесса+22°... +13°
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Полтава+23°... +13°
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Ровно+29°... +15°
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Симферополь+23°... +6°
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Сумы+23°... +12°
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Тернополь+26°... +15°
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Харьков+22°... +12°
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Херсон+25°... +12°
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Хмельницкий+28°... +15°
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Черкассы+25°... +14°
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Чернигов+26°... +12°
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Черновцы+27°... +17°