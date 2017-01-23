Киевлян предупреждают о тумане и гололедице 23 января

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает киевлян о тумане в столице в первой половине дня 23 января.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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«В первой половине дня 23 января по Киеву туман, видимость 200-500 м», - сказано в сообщении.

Также пресс-служба КГГА предупреждает о гололедице 23 января.

Как известно, в Киеве сегодня переменная облачность, днем до +1.