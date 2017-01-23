В Киеве сегодня переменная облачность, днем до +1°

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 23 января, в столице обещают переменную облачность, температура воздуха днем до +1°.

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до -3°.

Ветер западный и юго-западный, до 4.1 м/с.

Сегодня солнце в столице взошло в 07:45, а зайдет в 16:34.

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Как сообщал УНИАН, 23 января на севере Украины пройдет снег.

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