В Киеве сегодня переменная облачность, днем до +1°

08:30, 23 января 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 23 января, в столице обещают переменную облачность, температура воздуха днем до +1°.

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до -3°. 

Ветер западный и юго-западный, до 4.1 м/с.

Сегодня солнце в столице взошло в 07:45, а зайдет в 16:34.

Синоптики рассказали, какой будет погода в начале недели

Как сообщал УНИАН, 23 января на севере Украины пройдет снег.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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