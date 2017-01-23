На севере Украины сегодня пройдет снег, на юге днем до +4°
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 23 января, на севере пройдет снег. На юге днем до +4°.
В Киеве сегодня переменная облачность, днем +1°. Ветер западный и юго-западный, до 4.1 м/с.
Во Львове 23 января ясно, днем 0°. Ветер южный и юго-западный, легкий.
В Луцке сегодня облачно с прояснениями. Температура воздуха днем 0°. Ветер южный и юго-западный, до 3.5 м/с.
В Виннице в понедельник небольшая облачность. Температура днем 0°. Ветер переменный, легкий.
Одесситам сегодня обещают облачность с прояснениями. Температура днем +4°, ветер переменный, до 3.2 м/с.
В Харькове 23 января ожидается переменная облачность, температура днем -1°. Ветер северо-западный и западный, умеренный.
В Днепре сегодня ясно. Температура днем -1°. Ветер западный и юго-западный, слабый.
В Симферополе также ясно. Температура днем +2°. Ветер юго-восточный и западный, до 2.9 м/с.
Жителям Мариуполя обещают ясную погоду, температура днем +2°. Ветер западный, до 4.9 м/с.
Синоптики рассказали, какой будет погода в начале недели
В Краматорске без осадков, облачно, температура днем 0°, ветер западный и юго-западный, слабый.
В Северодонецке сегодня сплошная облачность. Температура днем 0°. Ветер западный, до 6.0 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +14°
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Днепр+23°... +11°
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Донецк+21°... +8°
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Житомир+27°... +15°
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Запорожье+24°... +12°
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Ивано-Франковск+29°... +15°
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Киев+26°... +14°
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Кировоград+26°... +11°
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Луганск+21°... +10°
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Луцк+28°... +15°
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Львов+26°... +16°
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Николаев+25°... +12°
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Одесса+22°... +13°
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Полтава+23°... +13°
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Ровно+29°... +15°
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Симферополь+23°... +6°
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Сумы+23°... +12°
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Тернополь+26°... +15°
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Харьков+22°... +12°
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Херсон+25°... +12°
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Хмельницкий+28°... +15°
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Черкассы+25°... +14°
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Чернигов+26°... +12°
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Черновцы+27°... +17°