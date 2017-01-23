На севере Украины сегодня пройдет снег, на юге днем до +4°

08:00, 23 января 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 23 января, на севере пройдет снег. На юге днем до +4°.

В Киеве сегодня переменная облачность, днем +1°. Ветер западный и юго-западный, до 4.1 м/с.

Во Львове 23 января ясно, днем 0°. Ветер южный и юго-западный, легкий.

В Луцке сегодня облачно с прояснениями. Температура воздуха днем 0°. Ветер южный и юго-западный, до 3.5 м/с.

В Виннице в понедельник небольшая облачность. Температура днем 0°. Ветер переменный, легкий.

Прогноз погоды на 23 января / УНИАН
Прогноз погоды на 23 января / УНИАН

Одесситам сегодня обещают облачность с прояснениями. Температура днем +4°, ветер переменный, до 3.2 м/с.

В Харькове 23 января ожидается переменная облачность, температура днем -1°. Ветер северо-западный и западный, умеренный.

В Днепре сегодня ясно. Температура днем -1°. Ветер западный и юго-западный, слабый.

В Симферополе также ясно. Температура днем +2°. Ветер юго-восточный и западный, до 2.9 м/с.

Жителям Мариуполя обещают ясную погоду, температура днем +2°. Ветер западный, до 4.9 м/с.

Синоптики рассказали, какой будет погода в начале недели

В Краматорске без осадков, облачно, температура днем 0°, ветер западный и юго-западный, слабый.

В Северодонецке сегодня сплошная облачность. Температура днем 0°. Ветер западный, до 6.0 м/с.

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