Число погибших от схода лавины в Италии возросло до шести человек

Число погибших в результате схода лавины на отель Rigopiano в горах в Италии возросло до шести человек.

Иллюстрация / Vigili del Fuoco/Handout via REUTERS

Об этом сообщает ТСН с посиланнямн на агентство ANSA.

Спасатели извлекли из-под снега тело мужчины. Еще 23 человека официально числятся пропавшими без вести, однако спасатели отмечают, что шансы найти их живыми крайне малы.

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Ранее были спасены 11 человек, всего же в гостинице на момент схода лавины находилось около 35 постояльцев и сотрудников.

Как сообщал УНИАН, 18 января снежная лавина сошла на отель в провинции Пескара региона Абруццо. Лавина образовалась после нескольких землетрясений. На момент ее восхода в отеле, расположенном на горе Гран Сассо, находились около 30 человек.

В МИД сообщали, что украинцев среди тех, кто попал под лавину, не было, а также рекомендовали не посещать центральные районы Италии, где произошло землетрясение, из-за сохранения опасности последующих подземных толчков.