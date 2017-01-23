Число погибших от схода лавины в Италии возросло до шести человек

03:21, 23 января 2017
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Число погибших в результате схода лавины на отель Rigopiano в горах в Италии возросло до шести человек.

Vigili del Fuoco/Handout via REUTERS
Иллюстрация / Vigili del Fuoco/Handout via REUTERS

Об этом сообщает ТСН с посиланнямн на агентство ANSA.

Спасатели извлекли из-под снега тело мужчины. Еще 23 человека официально числятся пропавшими без вести, однако спасатели отмечают, что шансы найти их живыми крайне малы.

В сети появилось видео из отеля, погребенного под снегом в Италии

Ранее были спасены 11 человек, всего же в гостинице на момент схода лавины находилось около 35 постояльцев и сотрудников.

Как сообщал УНИАН, 18 января снежная лавина сошла на отель в провинции Пескара региона Абруццо. Лавина образовалась после нескольких землетрясений. На момент ее восхода в отеле, расположенном на горе Гран Сассо, находились около 30 человек.

В МИД сообщали, что украинцев среди тех, кто попал под лавину, не было, а также рекомендовали не посещать центральные районы Италии, где произошло землетрясение, из-за сохранения опасности последующих подземных толчков.

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